Хоккей

Роман Ротенберг выложил фото с Александром Емельяненко на фоне картонного Тюкавина

Роман Ротенберг выложил фото с Александром Емельяненко на фоне картонного Тюкавина
Главный тренер сборной «Россия 25» и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг опубликовал фото со звёздным российским бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко на фоне картонной фигуры футболиста московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Чтобы Костя Тюкавин забивал в каждой игре», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

Сегодня, 24 ноября, московское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:2.

В нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 23-летний Тюкавин провёл 12 игр во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

