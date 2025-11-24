Роман Ротенберг выложил фото с Александром Емельяненко на фоне картонного Тюкавина

Главный тренер сборной «Россия 25» и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг опубликовал фото со звёздным российским бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко на фоне картонной фигуры футболиста московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Чтобы Костя Тюкавин забивал в каждой игре», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

Сегодня, 24 ноября, московское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:2.

В нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 23-летний Тюкавин провёл 12 игр во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.