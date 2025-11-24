Скидки
Андриевский: не хочу обидеть «Динамо». Но «Амур» нашёл способ, как проиграть этот матч

Андриевский: не хочу обидеть «Динамо». Но «Амур» нашёл способ, как проиграть этот матч
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский высказался о поражении от московского «Динамо» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Сикура (Пыленков, Слепышев) – 02:15 (5x4)     1:1 Талалуев (Воронков, Шварёв) – 19:37 (5x5)     1:2 Бродхёрст (Ли, Гальченюк) – 19:46 (5x5)     2:2 Сикура (Пыленков, Уил) – 50:51 (5x4)     3:2 Уил (Классон, Слепышев) – 57:26 (5x5)     4:2 Комтуа (Мамин) – 58:57 (en)    

— Провалили третий период. Ни в коем случае не хочу обидеть динамовцев, но мы нашли способ, как проиграть эту игру. Начали отбрасываться от шайбы, уже хотели играть на сохранение счёта вместо того, чтобы продолжать показывать ту игру, в которую играли в течение двух периодов. К сожалению, имеем то, что имеем.

– Такой переход на попытку удержания счёта – это нечто психологическое? Игроки сами решили сыграть на удержание и отойти от той игры, которая приносила им результат?
– Понимаете, я сам играл, иногда это сидит в подсознании хоккеистов: «Осталось чуть-чуть, всего 20 минут». Ещё раз скажу, не хочу обижать динамовцев. Но вроде бы и моментов было не так много, и игра складывалась в нашу пользу, но где-то дали слабинку – и всё, — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

