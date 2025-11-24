Тренер «Амура» — о дубле Сикуры: вы голы видели? Кого тут обвинять?

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский после поражения от московского «Динамо» (2:4) прокомментировал дубль форварда бело-голубых Дилана Сикуры.

– Я так понимаю, что в ходе матча вы потеряли Илью Талалуева. Уже есть ли понимание, что с ним, насколько его отсутствие в третьем периоде отразилось на игре?

– В данный момент не знаю, что там. Думаю, точно узнаем завтра. Прилетим во Владивосток, сделаем какие-то снимки. Но понятно, что нам его не хватило. Где-то пришлось перекраивать звенья, кто-то выходил в двух [звеньях]. Думаю, что Илья принёс бы нам пользу в атаке.

– У «Динамо» сильное большинство даже без Гусева. Сегодня у них сработала первая бригада, в которой Дилан Сикура забросил две абсолютно однотипные шайбы. Это их мастерство, или ваше меньшинство где-то не справилось?

– Вы голы видели? Куда шайба летела и как она летела? Вы понимаете, когда бросок срывается у человека… Две залетело. Кого тут обвинять? — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

