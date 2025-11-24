Скидки
Главная Хоккей Новости

Тренер «Амура» — о дубле Сикуры: вы голы видели? Кого тут обвинять?

Тренер «Амура» — о дубле Сикуры: вы голы видели? Кого тут обвинять?
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский после поражения от московского «Динамо» (2:4) прокомментировал дубль форварда бело-голубых Дилана Сикуры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Сикура (Пыленков, Слепышев) – 02:15 (5x4)     1:1 Талалуев (Воронков, Шварёв) – 19:37 (5x5)     1:2 Бродхёрст (Ли, Гальченюк) – 19:46 (5x5)     2:2 Сикура (Пыленков, Уил) – 50:51 (5x4)     3:2 Уил (Классон, Слепышев) – 57:26 (5x5)     4:2 Комтуа (Мамин) – 58:57 (en)    

– Я так понимаю, что в ходе матча вы потеряли Илью Талалуева. Уже есть ли понимание, что с ним, насколько его отсутствие в третьем периоде отразилось на игре?
– В данный момент не знаю, что там. Думаю, точно узнаем завтра. Прилетим во Владивосток, сделаем какие-то снимки. Но понятно, что нам его не хватило. Где-то пришлось перекраивать звенья, кто-то выходил в двух [звеньях]. Думаю, что Илья принёс бы нам пользу в атаке.

– У «Динамо» сильное большинство даже без Гусева. Сегодня у них сработала первая бригада, в которой Дилан Сикура забросил две абсолютно однотипные шайбы. Это их мастерство, или ваше меньшинство где-то не справилось?
– Вы голы видели? Куда шайба летела и как она летела? Вы понимаете, когда бросок срывается у человека… Две залетело. Кого тут обвинять? — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Андриевский: не хочу обидеть «Динамо». Но «Амур» нашёл способ, как проиграть этот матч
