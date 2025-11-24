Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил победу над «Сибирью»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал уверенную победу над «Сибирью» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Хорошая победа. Здорово, что забили два гола в большинстве. Важная победа для нас после того как мы не лучшим образом проявили себя перед своими болельщиками. Рады сегодняшнему успеху.

— Какая из шайб в большинстве понравилась больше?

— Оба гола понравились. Если по два забивать в большинстве, всё будет нравиться. С эстетической точки зрения, понравился второй гол, потому что очень здорово увидели Герната, хороший бросок в завершении.

— Была ли критика за то, что не дали сыграть «на ноль» Мельничуку?

— В третьем периоде были моменты, где играли неправильно, но не в случае с пропущенной шайбой. Бросок Мисюля блокировал не первый игрок, а в центре зоны, из-за этого получилась атака три в два, немного не хватило на возврате, чтобы предотвратить этот гол, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».