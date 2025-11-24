Скидки
Хоккей Новости

Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил победу над «Сибирью»

Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил победу над «Сибирью»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал уверенную победу над «Сибирью» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Иванов (А. Радулов, Гернат) – 05:32 (5x5)     2:0 А. Радулов (Сурин, Рафиков) – 18:38 (5x4)     3:0 Гернат (Каюмов, Никулин) – 30:17 (5x4)     4:0 Гернат (Шалунов, А. Радулов) – 35:03 (5x5)     4:1 Климович (Люзенков, Климович) – 54:40 (5x5)    

— Хорошая победа. Здорово, что забили два гола в большинстве. Важная победа для нас после того как мы не лучшим образом проявили себя перед своими болельщиками. Рады сегодняшнему успеху.

— Какая из шайб в большинстве понравилась больше?
— Оба гола понравились. Если по два забивать в большинстве, всё будет нравиться. С эстетической точки зрения, понравился второй гол, потому что очень здорово увидели Герната, хороший бросок в завершении.

— Была ли критика за то, что не дали сыграть «на ноль» Мельничуку?
— В третьем периоде были моменты, где играли неправильно, но не в случае с пропущенной шайбой. Бросок Мисюля блокировал не первый игрок, а в центре зоны, из-за этого получилась атака три в два, немного не хватило на возврате, чтобы предотвратить этот гол, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».

Дубль Герната помог «Локомотиву» победить «Сибирь» в матче КХЛ
