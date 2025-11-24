Скидки
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Козлов — о дебютной победе: через это было нужно пройти. Это переломный момент

Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о победе над хабаровским «Амуром» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Сикура (Пыленков, Слепышев) – 02:15 (5x4)     1:1 Талалуев (Воронков, Шварёв) – 19:37 (5x5)     1:2 Бродхёрст (Ли, Гальченюк) – 19:46 (5x5)     2:2 Сикура (Пыленков, Уил) – 50:51 (5x4)     3:2 Уил (Классон, Слепышев) – 57:26 (5x5)     4:2 Комтуа (Мамин) – 58:57 (en)    

— Прежде всего хотелось бы поблагодарить болельщиков. Игра была тяжёлая, но они поддерживали весь матч. Хорошо начали первый период, забили гол в большинстве. Потом в конце потеряли концентрацию и пропустили два гола. Затем потратили очень много сил. Но молодцы, что отыгрались и нашли в себе силы выиграть этот матч.

Это первая победа для меня в качестве исполняющего обязанности. Наверное, через это было нужно пройти. Третий матч подряд мы отыгрываемся. Будем надеяться, что в дальнейшем исправим это.

– Понятно, вопрос «насколько важно было сегодня победить?» входит в список самых банальных. Но есть ли у вас ощущение, что именно сегодня действительно было особенно важно победить и переломить ситуацию, в которой преобладал негатив?
– Да, конечно. Думаю, эта победа придаст нам уверенности и сил. Что произошло – мы оставим в прошлом. Нам надо уже забыть и двигаться дальше. Думаю, эта победа – это переломный момент. В дальнейшем будем уже играть более уверенно. И хотелось бы, чтобы мы не всё время отыгрывались. Колоссальное количество сил тратится, потому что пришлось перейти на три звена в третьем периоде, поэтому большой плюс, что выиграли, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

