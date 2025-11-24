Главный тренер СКА Ларионов высказался о победе над ЦСКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу над ЦСКА (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Получились разные периоды, чем можете объяснить?

— У меня нет такой статистики. Наверное, можно объяснить настроем, положением, в котором находится команда, сплочённостью, с которой команда играла и держала хороший темп. Главное – дисциплина, ребята не переигрывали отрезки, сохраняли свежесть и принимали правильные решения.

— У СКА было три большинства, ни одно не реализовали.

— Мы играем против сильной команды, против сильного вратаря. Да, не реализовали, но надо отдать должное сопернику, он играл очень плотно, держал пятак, вратарь у них очень горячий. В этом плане нам ещё предстоит поработать, в матчах такого накала такие моменты необходимо реализовывать. Из матчей всегда выносишь какие-то вещи, которые можно подправить.

— У вас были опасения за паузу между играми, как готовились, чтобы поддерживать игровой тонус?

— Мы боялись этой паузы. Команда провела сильный матч с «Магниткой», когда набираешь обороты, семь дней паузы влияют либо негативно, либо позитивно. Мы провели неплохой период, поработали в зале и на льду. Не хочу дальше открывать секреты, но ребята были свежими, мы старались играть короткими отрезками, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.