Хоккей

Главный тренер СКА Ларионов высказался о победе над ЦСКА

Главный тренер СКА Ларионов высказался о победе над ЦСКА
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу над ЦСКА (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв) – 25:40 (5x5)     0:2 Гримальди (Савиков, Бландизи) – 34:46 (5x5)     1:2 Гурьянов (Спронг, Рой) – 54:13 (5x5)     1:3 Хайруллин (Мёрфи, Воробьёв) – 56:15 (5x5)     1:4 Лайпсик (Бландизи, Гримальди) – 58:30 (en)    

— Получились разные периоды, чем можете объяснить?
— У меня нет такой статистики. Наверное, можно объяснить настроем, положением, в котором находится команда, сплочённостью, с которой команда играла и держала хороший темп. Главное – дисциплина, ребята не переигрывали отрезки, сохраняли свежесть и принимали правильные решения.

— У СКА было три большинства, ни одно не реализовали.
— Мы играем против сильной команды, против сильного вратаря. Да, не реализовали, но надо отдать должное сопернику, он играл очень плотно, держал пятак, вратарь у них очень горячий. В этом плане нам ещё предстоит поработать, в матчах такого накала такие моменты необходимо реализовывать. Из матчей всегда выносишь какие-то вещи, которые можно подправить.

— У вас были опасения за паузу между играми, как готовились, чтобы поддерживать игровой тонус?
— Мы боялись этой паузы. Команда провела сильный матч с «Магниткой», когда набираешь обороты, семь дней паузы влияют либо негативно, либо позитивно. Мы провели неплохой период, поработали в зале и на льду. Не хочу дальше открывать секреты, но ребята были свежими, мы старались играть короткими отрезками, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

