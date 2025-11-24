Скидки
«Груз никогда не падает с плеч». Ларионов — о возвращении СКА в зону плей-офф

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о возвращении команды в зону плей-офф и заявил, что не видит смысла гордиться победой над ЦСКА (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв) – 25:40 (5x5)     0:2 Гримальди (Савиков, Бландизи) – 34:46 (5x5)     1:2 Гурьянов (Спронг, Рой) – 54:13 (5x5)     1:3 Хайруллин (Мёрфи, Воробьёв) – 56:15 (5x5)     1:4 Лайпсик (Бландизи, Гримальди) – 58:30 (en)    

— Впервые за долгое время попали в зону плей-офф, насколько это важно и сняло груз с плеч?
— Груз никогда не падает с плеч, всегда сталкиваешься с ситуацией, которую надо преодолеть. Радоваться или гордиться тем, что произошло сегодня, не в наших правилах. Это длинный марафонский сезон, радует только то, что мы набираем уверенность, «химию». Мы должны радоваться любой победе, это то, чем живёт каждый спортсмен. Но через день другая игра, поэтому надо ходить по земле, а не улетать далеко вверх, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

