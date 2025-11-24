Ларионов — об удалениях СКА: зрители дарят эмоции судьям, дальше уже их решения

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над ЦСКА (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прокомментировал большое количество удалений в дерби.
— В третьем периоде было много удалений.
— Темы удалений не хочу касаться, понимаете почему. Всегда нужна какая-то интрига, свежесть в игре. Это получается по тем эмоциям, которые дарят зрители судейскому аппарату. Дальше уже их решения, как они видят игру, здесь я бессилен что-либо сказать, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 30 матчей, в которых набрал 29 очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 30 очками после 27 встреч располагается на восьмой строчке Запада.
