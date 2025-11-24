Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов — об удалениях СКА: зрители дарят эмоции судьям, дальше уже их решения

Ларионов — об удалениях СКА: зрители дарят эмоции судьям, дальше уже их решения
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над ЦСКА (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прокомментировал большое количество удалений в дерби.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв) – 25:40 (5x5)     0:2 Гримальди (Савиков, Бландизи) – 34:46 (5x5)     1:2 Гурьянов (Спронг, Рой) – 54:13 (5x5)     1:3 Хайруллин (Мёрфи, Воробьёв) – 56:15 (5x5)     1:4 Лайпсик (Бландизи, Гримальди) – 58:30 (en)    

— В третьем периоде было много удалений.
— Темы удалений не хочу касаться, понимаете почему. Всегда нужна какая-то интрига, свежесть в игре. Это получается по тем эмоциям, которые дарят зрители судейскому аппарату. Дальше уже их решения, как они видят игру, здесь я бессилен что-либо сказать, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 30 матчей, в которых набрал 29 очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 30 очками после 27 встреч располагается на восьмой строчке Запада.

Материалы по теме
СКА взял реванш в армейском дерби! А ЦСКА — в глубоком кризисе
СКА взял реванш в армейском дерби! А ЦСКА — в глубоком кризисе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android