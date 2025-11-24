Ларионов рассказал, когда Плотников может вернуться в состав СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о возвращении в состав травмированного капитана команды Сергея Плотникова.

— Когда ожидать Плотникова?

— Важно грамотно подходить к вопросу. Мы наступили на грабли, когда Зыков, который был в принципе готов, прошёл все тесты, и мы его запустили раньше, он рвался в бой, в итоге потеряли его ещё на три недели. С Сергеем я разговаривал перед игрой, он с нами в поездке. У нас сумасшедший выезд, семь игр за 15 дней, очень важно принять правильное решение, не форсировать его выход на лёд, а беречь. Решение примем завтра или в день игры в Череповце.

— Можно сказать, что Иванов готов забрать статус первого номера СКА?

— Очень деликатный вопрос. Нам нужно, чтобы осел туман, чтобы решить, кто должен играть следующий матч. Нельзя решать эмоционально по одной игре, кто у нас первый. Но мы приближаемся к тому времени, когда надо будет определиться, кто у нас первый, кто второй. Давайте наберёмся терпения, подождём несколько дней, дальше будет понятно, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.