Ларионов рассказал, когда Плотников может вернуться в состав СКА

Ларионов рассказал, когда Плотников может вернуться в состав СКА
Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о возвращении в состав травмированного капитана команды Сергея Плотникова.

24 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв) – 25:40 (5x5)     0:2 Гримальди (Савиков, Бландизи) – 34:46 (5x5)     1:2 Гурьянов (Спронг, Рой) – 54:13 (5x5)     1:3 Хайруллин (Мёрфи, Воробьёв) – 56:15 (5x5)     1:4 Лайпсик (Бландизи, Гримальди) – 58:30 (en)    

— Когда ожидать Плотникова?
— Важно грамотно подходить к вопросу. Мы наступили на грабли, когда Зыков, который был в принципе готов, прошёл все тесты, и мы его запустили раньше, он рвался в бой, в итоге потеряли его ещё на три недели. С Сергеем я разговаривал перед игрой, он с нами в поездке. У нас сумасшедший выезд, семь игр за 15 дней, очень важно принять правильное решение, не форсировать его выход на лёд, а беречь. Решение примем завтра или в день игры в Череповце.

— Можно сказать, что Иванов готов забрать статус первого номера СКА?
— Очень деликатный вопрос. Нам нужно, чтобы осел туман, чтобы решить, кто должен играть следующий матч. Нельзя решать эмоционально по одной игре, кто у нас первый. Но мы приближаемся к тому времени, когда надо будет определиться, кто у нас первый, кто второй. Давайте наберёмся терпения, подождём несколько дней, дальше будет понятно, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

