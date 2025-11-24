Козлов: «Динамо» горело желанием. Римашевского надо поддержать и найти правильные слова

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался об игре нападающего команды Егора Римашевского в матче с «Амуром» (4:2).

– Вы сказали, что в конце первого периода команда потеряла концентрацию. Понимаю, можно потерять концентрацию на одну-две смены, но в течение девяти секунд «Динамо» пропустило две шайбы и следом получило выход один на один. Коллективное затмение нашло на три пятёрки кряду: есть ли ему объяснение?

– Ну, сложно это объяснить. Так ошибаются достаточно опытные люди. Такое бывает. Мы поговорили после первого периода и исправили эти ошибки.

– Удалось ли вернуть эмоции, которых не хватало в последние два матча?

– После предыдущей игры у нас был выходной, потом два хороших тренировочных дня. Сегодня увидел, что ребята горели желанием. За счёт этого и смогли победить.

– Сегодня снова сработала первая бригада большинства с Сикурой на броске в правом углу. Так было заброшено две шайбы. Какой вариант вам самому нравится больше – когда там играет Дилан? Или когда там находится Джордан Уил?

– Мы отталкиваемся от соперника и того, как они играют. Но обе схемы рабочие. У Дилана действительно хороший бросок. Но с другой стороны стоит Антон Слепышев, у него тоже достаточно сильный бросок. Поэтому здесь есть несколько вариантов розыгрыша. Везде исходит угроза, поэтому соперник не знает, кто будет атаковать. Сегодня забросил Дилан.

Большинство у нас сработало, меньшинство было одно, но надо отдать должное и вратарю. Максим сегодня спас в нужное время – в первом периоде при выходе один на один – потом было немного моментов, но он оставил нас в игре и дал шанс на победу.

– Егора Римашевского вы дважды выпускали на пятак в первой бригаде большинства. На прошлой пресс-конференции говорили о Чернове, а у Егора тоже сложный отрезок — одна шайба у него в этом сезоне. Такими ходами пытаетесь добавить ему уверенности?

– Да. Седрик Пакетт у нас травмирован. Ищем разные варианты. Он и в прошлом сезоне играл у меня «5 на 3». Мало мы его выпускали «5 на 4», потому что другие ребята задействованы. Надо его поддержать. Нужно найти правильные слова, дать ему чуть-чуть уверенности. Где-то он потерял уверенность в себе. Я с ним разговаривал. Наверное, он слишком сильно переживает из-за того, что так мало очков – нет передач, один гол, но молодому игроку это свойственно. Наша задача – найти ему правильное применение, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.