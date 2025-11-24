Тренер «Динамо» объяснил отсутствие Гусева в составе и ответил, когда он вернётся

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов заявил, что нападающий команды Никита Гусев может сыграть в следующем матче с «Локомотивом».

– Есть ли объяснение такому количеству травм в команде?

– Идёт чемпионат. Сезон в самом разгаре, и травмы случаются. Никто здесь не застрахован. У нас есть кем заменить травмированных ребят. Но мы ждём их возвращения.

– Может ли Никита Гусев сыграть в следующем матче?

– Никита может сыграть в следующем матче. С каждым днём у него есть улучшение. Решение по нему мы примем в день игры, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.