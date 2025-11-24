Скидки
Никитин — после 1:4 от СКА: эмоции должны быть. Это и беспокоит, в этом и проблема

Никитин — после 1:4 от СКА: эмоции должны быть. Это и беспокоит, в этом и проблема
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА (1:4) и заявил, что игра его команды не соответствует уровню.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв) – 25:40 (5x5)     0:2 Гримальди (Савиков, Бландизи) – 34:46 (5x5)     1:2 Гурьянов (Спронг, Рой) – 54:13 (5x5)     1:3 Хайруллин (Мёрфи, Воробьёв) – 56:15 (5x5)     1:4 Лайпсик (Бландизи, Гримальди) – 58:30 (en)    

— Очень плохая игра, не знаю, куда делись эмоции. Перед своими болельщиками, конечно, должны быть в другом свете.

— Как оцените действия команды, чего не хватило? Или это всё идёт от головы?
— Только что сказал. Счёт 1:4, чем довольным можно быть? Конечно, недовольны. Игра в нашем исполнении, тем более дома, не соответствует уровню.

— Складывается ощущение, что команде не хватает эмоций, её как будто бы не то, чтобы не устраивает девятое место на Западе. Согласитесь с этим?
— Думаю, эмоции как раз должны появляться, если тебя не устраивает девятое место на Западе. Это и беспокоит, в этом и проблема, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

