Никитин — после 1:4 от СКА: эмоции должны быть. Это и беспокоит, в этом и проблема

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА (1:4) и заявил, что игра его команды не соответствует уровню.
— Очень плохая игра, не знаю, куда делись эмоции. Перед своими болельщиками, конечно, должны быть в другом свете.
— Как оцените действия команды, чего не хватило? Или это всё идёт от головы?
— Только что сказал. Счёт 1:4, чем довольным можно быть? Конечно, недовольны. Игра в нашем исполнении, тем более дома, не соответствует уровню.
— Складывается ощущение, что команде не хватает эмоций, её как будто бы не то, чтобы не устраивает девятое место на Западе. Согласитесь с этим?
— Думаю, эмоции как раз должны появляться, если тебя не устраивает девятое место на Западе. Это и беспокоит, в этом и проблема, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 24 ноября 2025
