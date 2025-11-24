Никитин — о положении ЦСКА: мы создаём команду, сейчас её нет. Поэтому и такое место

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от СКА (1:4) прокомментировал турнирное положение своей команды.

— Ожидали ли такого старта, 30 матчей и девятое место. Можно ли говорить, что перестройка далека от завершения?

— Она вообще далека от того, что мы хотим сделать, поэтому и результат такой. Для ЦСКА это место в принципе неприемлемо, об этом и смысла нет говорить. Вопрос, почему эмоций нет.

— Команда борется за плей-офф, есть ли уверенность, что к концу регулярки удастся избежать этого статуса, за счёт чего планируете это делать?

— Команда, вопросы может решить только команда. Мы создаём команду, её сейчас нет, поэтому и такое место. Чтобы говорить про какие-то задачи, нужно сначала команду сделать, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.