«Баффало» расторг контракт с Александром Георгиевым, вратарь отправится в КХЛ — Фридман

«Баффало Сэйбрз» расторг контракт с вратарём Александром Георгиевым, сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в социальной сети Х. Ранее клуб выставил голкипера на безусловный драфт отказов. Напомним, Георгиев подписал однолетний контракт с «Сэйбрз» в межсезонье на сумму $ 825 тыс.

По информации источника, Александр может отправиться в КХЛ.

Ранее российский голкипер был отправлен в АХЛ, где провёл два матча за «Рочестер» с 89,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,57. За «Баффало» россиянин не сыграл ни одного официального матча.

За карьеру Георгиев провёл 303 встречи за восемь сезонов в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс». Он становился лидером лиги по количеству побед в сезонах-2022/2023 и 2023/2024 в составе «лавин» и был приглашён на Матч звёзд в 2024 году.