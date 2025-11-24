Скидки
Хоккей

Роман Ротенберг выложил фото с Александром Емельяненко в кепках Make Dynamo great again

Роман Ротенберг выложил фото с Александром Емельяненко в кепках Make Dynamo great again
Главный тренер сборной «Россия 25» и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг выложил фото со звёздным российским бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко в кепках с надписью Make Dynamo great again («Сделаем «Динамо» снова великим»).

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

«Спасибо от всей души болельщикам BWD (фанатское объединение «Динамо». — Прим. «Чемпионата») за кепки Make Dynamo great again», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Данная фраза является отсылкой на Make America great again («Сделаем Америку снова великой») — американский политический лозунг, популяризированный Дональдом Трампом в ходе его президентской кампании 2016 года.

Сегодня, 24 ноября, московское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:2.

