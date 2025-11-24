Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 24 ноября 2025 года

Сегодня, 24 ноября, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 24 ноября 2025 года:

«Металлург» Нк – «Челны» — 3:2;

«Сокол» – ЦСК ВВС — 2:3 Б;

«Динамо-Алтай» – «Нефтяник» — 4:7;

«Ростов» – АКМ — 2:7;

«Буран» – «Рязань-ВДВ» — 6:5 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 45 очков в 28 матчах. Второе место занимает «Югра» с 42 очками после 26 встреч. Тройку замыкают «Омские Крылья» (40 очков в 26 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.