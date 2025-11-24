Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 24 ноября 2025 года

Сегодня, 24 ноября, состоялись девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 24 ноября 2025 года:

«Алмаз» – «Крылья Советов» — 5:1;

МХК «Динамо» СПб – «Динамо-Шинник» — 4:1;

«Спутник» – МХК «Молот» — 4:1;

«Локо» – МХК «Спартак МАХ» — 5:3;

«Чайка» – «Омские Ястребы» — 4:3;

«Ирбис» – МХК «Кузнецкие Медведи» — 2:1;

МХК «Динамо-Карелия» – МХК «Спартак» — 1:2;

«Красная Машина-Юниор» – «СКА-1946» — 0:12;

Академия СКА – «Красная Армия» — 3:6.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 45 очками после 25 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 41 очко после 27 матчей.