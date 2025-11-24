Сегодня, 24 ноября, состоялись девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей МХЛ на 24 ноября 2025 года:
«Алмаз» – «Крылья Советов» — 5:1;
МХК «Динамо» СПб – «Динамо-Шинник» — 4:1;
«Спутник» – МХК «Молот» — 4:1;
«Локо» – МХК «Спартак МАХ» — 5:3;
«Чайка» – «Омские Ястребы» — 4:3;
«Ирбис» – МХК «Кузнецкие Медведи» — 2:1;
МХК «Динамо-Карелия» – МХК «Спартак» — 1:2;
«Красная Машина-Юниор» – «СКА-1946» — 0:12;
Академия СКА – «Красная Армия» — 3:6.
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 45 очками после 25 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 41 очко после 27 матчей.