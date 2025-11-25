Никитин чертил схемы для ЦСКА, Ларионов радовался шайбам СКА. Яркие кадры армейского дерби

24 ноября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ЦСКА принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу одержали гости со счётом 4:1.

Лучшие кадры с матча ЦСКА – СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 26-й минуте нападающий Марат Хайруллин вывел СКА вперёд. На 35-й минуте форвард Рокко Гримальди удвоил преимущество гостей. На 55-й минуте нападающий ЦСКА Денис Гурьянов отыграл одну шайбу. На 57-й минуте Хайруллин вновь довёл преимущество петербуржцев до двух шайб, оформив дубль в матче. На 59-й минуте форвард Брендан Лайпсик установив окончательный счёт, забив в пустые ворота.