Александр Овечкин догнал Стива Айзермана по числу проведённых игр в НХЛ

Александр Овечкин догнал Стива Айзермана по числу проведённых игр в НХЛ
40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Коламбус Блю Джекетс», который проходит в эти минуты в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Таким образом, Овечкин проводит свой 1514-й матч в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
1 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Чикран (Леонард, Лапьер) – 06:05    

В истории североамериканской лиги Овечкин делит с Айзерманом 23-е место по количеству сыгранных матчей. На 22-й строчке рейтинга находится завершивший карьеру нападающий Мэтт Каллен — 1516 матчей.

Рекордсменом НХЛ по числу матчей в регулярных сезонах НХЛ является Патрик Марло — 1779. Больше всех очков среди действующих хоккеистов имеет выступающий за «Колорадо Эвеланш» защитник Брент Бёрнс (1517).

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу хозяев.

