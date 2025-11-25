Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Александр Овечкин догнал Стива Айзермана по числу проведённых игр в НХЛ

40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Коламбус Блю Джекетс», который проходит в эти минуты в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Таким образом, Овечкин проводит свой 1514-й матч в НХЛ.

В истории североамериканской лиги Овечкин делит с Айзерманом 23-е место по количеству сыгранных матчей. На 22-й строчке рейтинга находится завершивший карьеру нападающий Мэтт Каллен — 1516 матчей.

Рекордсменом НХЛ по числу матчей в регулярных сезонах НХЛ является Патрик Марло — 1779. Больше всех очков среди действующих хоккеистов имеет выступающий за «Колорадо Эвеланш» защитник Брент Бёрнс (1517).

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу хозяев.