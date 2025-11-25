Скидки
Главная Хоккей Новости

Тампа-Бэй Лайтнинг — Филадельфия Флайерз, результат матча 25 ноября 2025, счет 3:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Три очка Кучерова и шат-аут Василевского принесли «Тампе» победу над «Филадельфией»
В ночь с 24 на 25 ноября мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хагель (Лиллеберг, Кучеров) – 15:34     2:0 Чирелли (Хагель, Кучеров) – 36:00     3:0 Хагель (Кучеров, Чирелли) – 59:45    

В составе «Тампы» тремя голевыми передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 20 из 20 бросков в створ (100%) и оформил первый шат-аут в сезоне-2025/2026. Форвард «Флайерз» Матвей Мичков и его одноклубник защитник Егор Замула очков не набрали.

Авторами заброшенных шайб стали Брэндон Хагель (дубль, одна — в пустые ворота) и Энтони Чирелли.

