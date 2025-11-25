Три очка Кучерова и шат-аут Василевского принесли «Тампе» победу над «Филадельфией»
Поделиться
В ночь с 24 на 25 ноября мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хагель (Лиллеберг, Кучеров) – 15:34 2:0 Чирелли (Хагель, Кучеров) – 36:00 3:0 Хагель (Кучеров, Чирелли) – 59:45
В составе «Тампы» тремя голевыми передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 20 из 20 бросков в створ (100%) и оформил первый шат-аут в сезоне-2025/2026. Форвард «Флайерз» Матвей Мичков и его одноклубник защитник Егор Замула очков не набрали.
Авторами заброшенных шайб стали Брэндон Хагель (дубль, одна — в пустые ворота) и Энтони Чирелли.
Комментарии
- 25 ноября 2025
-
06:17
-
05:42
-
05:35
-
05:28
-
03:33
- 24 ноября 2025
-
23:58
-
23:52
-
23:48
-
23:46
-
23:34
-
23:26
-
23:22
-
23:18
-
23:16
-
23:12
-
23:08
-
23:06
-
23:02
-
22:57
-
22:52
-
22:46
-
22:40
-
22:38
-
22:22
-
22:02
-
21:53
-
21:48
-
21:18
-
20:54
-
20:38
-
20:06
-
19:44
-
19:16
-
19:00
-
18:46