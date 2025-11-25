Три очка Кучерова и шат-аут Василевского принесли «Тампе» победу над «Филадельфией»

В ночь с 24 на 25 ноября мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:0.

В составе «Тампы» тремя голевыми передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 20 из 20 бросков в створ (100%) и оформил первый шат-аут в сезоне-2025/2026. Форвард «Флайерз» Матвей Мичков и его одноклубник защитник Егор Замула очков не набрали.

Авторами заброшенных шайб стали Брэндон Хагель (дубль, одна — в пустые ворота) и Энтони Чирелли.