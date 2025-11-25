Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Рейнджерс — Сент-Луис Блюз, результат матча 25 ноября 2025, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Ассистентский дубль Гаврикова помог «Рейнджерс» переиграть «Сент-Луис», у Бучневича ассист
Комментарии

В ночь с 24 на 25 ноября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Холлоуэй (Броберг, Парэйко) – 17:36     1:1 Трочек (Бродзински, Фокс) – 30:06     2:1 Лафреньер (Гавриков, Кайлли) – 40:40     3:1 Эдстрём (Гавриков, Фокс) – 48:56     3:2 Шенн (Бучневич, Фолк) – 58:45    

Двумя результативными передачами отметился российский защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков. Голкипер ньюйоркцев Игорь Шестёркин отразил 20 из 22 бросков в створ (90,91%). Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич записал в свой актив голевой пас, нападающий хозяев Артемий Панарин очков не набрал.

Авторами голов «Рейнджерс» стали Винсент Трочек, Алекси Лафреньер и Адам Эдстрём, заброшенные шайбы «Блюз» на счету Дилана Холлоуэя и Брэйдена Шенна.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android