Ассистентский дубль Гаврикова помог «Рейнджерс» переиграть «Сент-Луис», у Бучневича ассист

В ночь с 24 на 25 ноября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:2.

Двумя результативными передачами отметился российский защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков. Голкипер ньюйоркцев Игорь Шестёркин отразил 20 из 22 бросков в створ (90,91%). Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич записал в свой актив голевой пас, нападающий хозяев Артемий Панарин очков не набрал.

Авторами голов «Рейнджерс» стали Винсент Трочек, Алекси Лафреньер и Адам Эдстрём, заброшенные шайбы «Блюз» на счету Дилана Холлоуэя и Брэйдена Шенна.