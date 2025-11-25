Скидки
Голевые Овечкина и Протаса помогли «Вашингтону» обыграть «Коламбус» со счётом 5:1

Комментарии

В столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпитлаз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева выиграли встречу со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Чикран (Леонард, Лапьер) – 06:05     2:0 Уилсон (Протас, Сурдиф) – 36:29     3:0 Чикран (Уилсон) – 39:45 (pp)     4:0 Карлсон (Овечкин, Сурдиф) – 39:57     5:0 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 44:05     5:1 Матейчук (Гонс, Кристиансен) – 45:50    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Джейкоб Чикран, отметившийся дублем, Том Уилсон, Джон Карлсон и Мартин Фехервари. Александр Овечкин и Алексей Протас отдали по одной результативной передаче.

В составе гостей единственную шайбу забросил Дентон Матейчук.

«Вашингтон» вышел на седьмое место Востока с 26 очками, а «Коламбус» занимает 13 строчку, в их активе 25 баллов.

