Кучеров превзошёл Стэмкоса, став вторым лучшим «домашним» ассистентом в истории «Тампы»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» и вписал своё имя в клубную историю.

Он сделал свои 336-ю, 337-ю и 338-ю результативные передачи на домашнем льду и обошёл Стивена Стэмкоса (335), выйдя на второе место в истории «Лайтнинг» по данному показателю. Больше — только у Виктора Хедмана (355).

Напомним, в итоге «Тампа» выиграла сегодняшний матч со счётом 3:0. У Кучерова в текущем сезоне НХЛ 10 голов и 15 ассистов в 20 матчах за клуб.

