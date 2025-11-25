Кучеров превзошёл Стэмкоса, став вторым лучшим «домашним» ассистентом в истории «Тампы»
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» и вписал своё имя в клубную историю.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хагель (Лиллеберг, Кучеров) – 15:34 2:0 Чирелли (Хагель, Кучеров) – 36:00 3:0 Хагель (Кучеров, Чирелли) – 59:45
Он сделал свои 336-ю, 337-ю и 338-ю результативные передачи на домашнем льду и обошёл Стивена Стэмкоса (335), выйдя на второе место в истории «Лайтнинг» по данному показателю. Больше — только у Виктора Хедмана (355).
Напомним, в итоге «Тампа» выиграла сегодняшний матч со счётом 3:0. У Кучерова в текущем сезоне НХЛ 10 голов и 15 ассистов в 20 матчах за клуб.
