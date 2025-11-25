Скидки
Нэшвилл Предаторз — Флорида Пантерз, результат матча 25 ноября 2025, счет 3:8, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Флорида» победила «Нэшвилл» в матче с 11 голами. У Тарасова 36 сейвов, у Свечкова гол
Комментарии

В ночь с 24 на 25 октября мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Флорида Пантерз». Гости выиграли встречу со счётом 8:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 8
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Грир (Вераге, Джонс) – 00:11     0:2 Родригес (Балинскис, Райнхарт) – 05:42     1:2 Форсберг (Евангелиста, Йози) – 06:52     2:2 Свечков (Висблатт, Джост) – 10:32     2:3 Боквист (Форслинг, Райнхарт) – 11:31     2:4 Беннетт – 15:46     2:5 Форслинг (Самоскевич, Маршан) – 21:24     3:5 Бланкенбург (Бантинг, Хаула) – 42:11 (pp)     3:6 Грир (Вераге, Балинскис) – 44:52     3:7 Райнхарт (Родригес, Экблад) – 48:33     3:8 Вераге (Грир) – 52:49    

В составе «Нэшвилла» первой заброшенной шайбой в сезоне НХЛ отметился российский нападающий Фёдор Свечков. Ворота гостей защищал голкипер Даниил Тарасов, на счету которого 36 из 39 отражённых бросков в створ (92,31%).

Остальные голы «Предаторз» в активе Филипа Форсберга и Ника Бланкенбурга. За «Пантерз» забивали Эй Джей Грир (дубль), Эван Родригес, Йеспер Боквист, Сэм Беннетт, Густав Форслинг, Сэм Райнхарт и Картер Вераге.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Комментарии
