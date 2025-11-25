«Флорида» победила «Нэшвилл» в матче с 11 голами. У Тарасова 36 сейвов, у Свечкова гол

В ночь с 24 на 25 октября мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Флорида Пантерз». Гости выиграли встречу со счётом 8:3.
В составе «Нэшвилла» первой заброшенной шайбой в сезоне НХЛ отметился российский нападающий Фёдор Свечков. Ворота гостей защищал голкипер Даниил Тарасов, на счету которого 36 из 39 отражённых бросков в створ (92,31%).
Остальные голы «Предаторз» в активе Филипа Форсберга и Ника Бланкенбурга. За «Пантерз» забивали Эй Джей Грир (дубль), Эван Родригес, Йеспер Боквист, Сэм Беннетт, Густав Форслинг, Сэм Райнхарт и Картер Вераге.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 25 ноября 2025
-
08:03
-
07:49
-
07:28
-
07:11
-
06:42
-
06:17
-
05:42
-
05:35
-
05:28
-
03:33
- 24 ноября 2025
-
23:58
-
23:52
-
23:48
-
23:46
-
23:34
-
23:26
-
23:22
-
23:18
-
23:16
-
23:12
-
23:08
-
23:06
-
23:02
-
22:57
-
22:52
-
22:46
-
22:40
-
22:38
-
22:22
-
22:02
-
21:53
-
21:48
-
21:18
-
20:54
-
20:38