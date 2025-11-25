Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Флорида» победила «Нэшвилл» в матче с 11 голами. У Тарасова 36 сейвов, у Свечкова гол

В ночь с 24 на 25 октября мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Флорида Пантерз». Гости выиграли встречу со счётом 8:3.

В составе «Нэшвилла» первой заброшенной шайбой в сезоне НХЛ отметился российский нападающий Фёдор Свечков. Ворота гостей защищал голкипер Даниил Тарасов, на счету которого 36 из 39 отражённых бросков в створ (92,31%).

Остальные голы «Предаторз» в активе Филипа Форсберга и Ника Бланкенбурга. За «Пантерз» забивали Эй Джей Грир (дубль), Эван Родригес, Йеспер Боквист, Сэм Беннетт, Густав Форслинг, Сэм Райнхарт и Картер Вераге.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.