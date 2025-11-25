Сейвы Андрея Василевского в первом «сухом» матче сезона с «Филадельфией» — видео

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оформил шат-аут в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:0), который прошёл в ночь с 24 на 25 ноября мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида).

На счету Андрея Василевского в этой встрече 20 отражённых бросков из 20 пришедшихся в створ его ворот (100%). Этот матч стал для российского вратаря первым без пропущенных шайб в текущем сезоне-2025/2026 Национальной хоккейной лиги и 41-м за карьеру в регулярных сезонах.