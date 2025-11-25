Скидки
Фёдор Свечков забросил первую шайбу в сезоне-2025/2026 НХЛ

Фёдор Свечков забросил первую шайбу в сезоне-2025/2026 НХЛ
Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Фёдор Свечков отметился забитым голом в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (3:8), который прошёл в ночь с 24 на 25 ноября мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси). Эта шайба стала для 22-летнего форварда первой в сезоне в составе клуба НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 8
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Грир (Вераге, Джонс) – 00:11     0:2 Родригес (Балинскис, Райнхарт) – 05:42     1:2 Форсберг (Евангелиста, Йози) – 06:52     2:2 Свечков (Висблатт, Джост) – 10:32     2:3 Боквист (Форслинг, Райнхарт) – 11:31     2:4 Беннетт – 15:46     2:5 Форслинг (Самоскевич, Маршан) – 21:24     3:5 Бланкенбург (Бантинг, Хаула) – 42:11 (pp)     3:6 Грир (Вераге, Балинскис) – 44:52     3:7 Райнхарт (Родригес, Экблад) – 48:33     3:8 Вераге (Грир) – 52:49    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 11-й минуте матча при счёте 2:1 в пользу «Флориды» Свечков поборолся за шайбу за воротами, вернулся к ближней штанге и добил шайбу в сетку после отражённого голкипером броска Оззи Висблатта.

