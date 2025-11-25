Фёдор Свечков забросил первую шайбу в сезоне-2025/2026 НХЛ

Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Фёдор Свечков отметился забитым голом в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (3:8), который прошёл в ночь с 24 на 25 ноября мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси). Эта шайба стала для 22-летнего форварда первой в сезоне в составе клуба НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 11-й минуте матча при счёте 2:1 в пользу «Флориды» Свечков поборолся за шайбу за воротами, вернулся к ближней штанге и добил шайбу в сетку после отражённого голкипером броска Оззи Висблатта.