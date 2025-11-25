Гол Ивана Барбашёва не помог «Вегасу» избежать поражения от «Юты», у Логана Кули покер
Поделиться
В ночь с 24 на 25 октября мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Мамонт» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Гюнтер (Кули, Шмидт) – 14:54 2:0 Кули (Гюнтер, Шмидт) – 16:11 2:1 Барбашёв (Айкел, Боуман) – 25:24 3:1 Кули – 44:19 4:1 Кули (Коул) – 55:41 5:1 Кули – 57:43 (sh)
В составе «Юты» покер оформил нападающий Логан Кули, который завершил встречу с пятью очками (4+1), две из своих четырёх шайб он отправил в пустые ворота. Ещё один гол хозяев на счету Дилана Гюнтера. Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашёв отметился заброшенной шайбой.
Защитники «Мамонт» Михаил Сергачёв и Дмитрий Симашев результативными действиями не отметились, как и нападающий гостей Павел Дорофеев.
Комментарии
- 25 ноября 2025
-
08:03
-
07:49
-
07:28
-
07:11
-
06:42
-
06:17
-
05:42
-
05:35
-
05:28
-
03:33
- 24 ноября 2025
-
23:58
-
23:52
-
23:48
-
23:46
-
23:34
-
23:26
-
23:22
-
23:18
-
23:16
-
23:12
-
23:08
-
23:06
-
23:02
-
22:57
-
22:52
-
22:46
-
22:40
-
22:38
-
22:22
-
22:02
-
21:53
-
21:48
-
21:18
-
20:54
-
20:38