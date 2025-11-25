Гол Ивана Барбашёва не помог «Вегасу» избежать поражения от «Юты», у Логана Кули покер

В ночь с 24 на 25 октября мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Мамонт» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:1.

В составе «Юты» покер оформил нападающий Логан Кули, который завершил встречу с пятью очками (4+1), две из своих четырёх шайб он отправил в пустые ворота. Ещё один гол хозяев на счету Дилана Гюнтера. Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашёв отметился заброшенной шайбой.

Защитники «Мамонт» Михаил Сергачёв и Дмитрий Симашев результативными действиями не отметились, как и нападающий гостей Павел Дорофеев.