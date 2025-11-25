Скидки
Юта Мамонт — Вегас Голден Найтс, результат матча 25 ноября 2025, счет 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол Ивана Барбашёва не помог «Вегасу» избежать поражения от «Юты», у Логана Кули покер
Комментарии

В ночь с 24 на 25 октября мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Мамонт» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Гюнтер (Кули, Шмидт) – 14:54     2:0 Кули (Гюнтер, Шмидт) – 16:11     2:1 Барбашёв (Айкел, Боуман) – 25:24     3:1 Кули – 44:19     4:1 Кули (Коул) – 55:41     5:1 Кули – 57:43 (sh)    

В составе «Юты» покер оформил нападающий Логан Кули, который завершил встречу с пятью очками (4+1), две из своих четырёх шайб он отправил в пустые ворота. Ещё один гол хозяев на счету Дилана Гюнтера. Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашёв отметился заброшенной шайбой.

Защитники «Мамонт» Михаил Сергачёв и Дмитрий Симашев результативными действиями не отметились, как и нападающий гостей Павел Дорофеев.

