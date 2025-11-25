Скидки
Результаты матчей НХЛ на 25 ноября 2025 года

В ночь на 25 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 25 ноября 2025 года:

«Вашингтон Кэпиталз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 5:1;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Филадельфия Флайерз» — 3:0;
«Нью-Джерси Дэвилз» – «Детройт Ред Уингз» — 4:3;
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Сент-Луис Блюз» — 3:2;
«Нэшвилл Предаторз» – «Флорида Пантерз» — 3:8;
«Юта Мамонт» – «Вегас Голден Найтс» — 5:1;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Оттава Сенаторз» — 2:1;

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 37 очками после 22 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 30 очков после 22 встреч.

