Вратарь «Флориды» Тарасов поучаствовал в массовой потасовке на пятаке

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Даниил Тарасов принял участие в массовой потасовке на пятаке у своих ворот во встрече с «Нэшвилл Предаторз».

Форвард «Нэшвилла» Люк Евангелиста попытался добить шайбу в ворота, влетев на скорости в россиянина и оказавшись на льду. После этого Даниил Тарасов набросился на соперника и несколько секунд удерживал его на льду.

ВИДЕО

В ночь с 24 на 25 октября мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Флорида Пантерз». Гости выиграли встречу со счётом 8:3.