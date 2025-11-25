Защитники «Вашингтона» забили 2 гола за 12 секунд с супербыстрым ассистом Овечкина — видео

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в двух заброшенных шайбах своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1), который прошёл в ночь с 24 на 25 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. Голы были забиты с интервалом в 12 секунд, в обоих случаях отличились защитники, в одном из этих эпизодов 40-летний форвард записал на свой счёт результативный пас.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 40-й минуте матча при счёте 2:0 в пользу «Вашингтона» хозяева площадки разыгрывали численное преимущество. После неточного броска Овечкина из левого круга вбрасывания шайба ушла за ворота, Дилан Строум откинул её к борту в борьбу, которую выиграл Том Уилсон, и переадресовал шайбу под дальний голевой бросок защитнику Джейкобу Чикрану.

За несколько секунд до конца периода уже в равных составах вбрасывание в зоне «Коламбуса» выиграл нападающий «столичных» Джастин Сурдиф, в касание откинувший шайбу назад Овечкину, Александр также в касание мгновенно перевёл в центр под точный бросок защитника Джона Карлсона.