Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитники «Вашингтона» забили 2 гола за 12 секунд с супербыстрым ассистом Овечкина — видео

Защитники «Вашингтона» забили 2 гола за 12 секунд с супербыстрым ассистом Овечкина — видео
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в двух заброшенных шайбах своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1), который прошёл в ночь с 24 на 25 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. Голы были забиты с интервалом в 12 секунд, в обоих случаях отличились защитники, в одном из этих эпизодов 40-летний форвард записал на свой счёт результативный пас.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Чикран (Леонард, Лапьер) – 06:05     2:0 Уилсон (Протас, Сурдиф) – 36:29     3:0 Чикран (Уилсон) – 39:45 (pp)     4:0 Карлсон (Овечкин, Сурдиф) – 39:57     5:0 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 44:05     5:1 Матейчук (Гонс, Кристиансен) – 45:50    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 40-й минуте матча при счёте 2:0 в пользу «Вашингтона» хозяева площадки разыгрывали численное преимущество. После неточного броска Овечкина из левого круга вбрасывания шайба ушла за ворота, Дилан Строум откинул её к борту в борьбу, которую выиграл Том Уилсон, и переадресовал шайбу под дальний голевой бросок защитнику Джейкобу Чикрану.

За несколько секунд до конца периода уже в равных составах вбрасывание в зоне «Коламбуса» выиграл нападающий «столичных» Джастин Сурдиф, в касание откинувший шайбу назад Овечкину, Александр также в касание мгновенно перевёл в центр под точный бросок защитника Джона Карлсона.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
Голевые Овечкина и Протаса помогли «Вашингтону» обыграть «Коламбус» со счётом 5:1
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android