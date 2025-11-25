Скидки
«Это два противоположных игрока». Манта — о сравнении Овечкина и Малкина

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Энтони Манта сравнил российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «пингвинов» Евгения Малкина.

«Это два противоположных игрока. Один — чистый снайпер, а другой — плеймейкер. Если добавить к ним Дацюка, то это один, два и три — лучшие российские игроки. Мне посчастливилось играть со всеми тремя», — приводит слова Манты RG.

Напомним, ранее Манта провел несколько сезонов в составе «Вашингтон Кэпиталз». Овечкин в нынешнем сезоне сыграл 23 игры, где набрал 21 (10+11) очко. Малкин в 21 встрече сезона забросил шесть шайб и отдал 18 голевых передач.

