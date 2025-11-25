Скидки
Расписание матчей КХЛ на 25 ноября 2025 года

Сегодня, 25 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 25 ноября 2025 года (время московское):

19:00. «Нефтехимик» – «Авангард»;
19:30. «Спартак» – «Ак Барс»;
19:30. ХК «Сочи» – «Лада».

Матч «Спартак» — «Ак Барс» 25 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 43 очками после 31 матча возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 48 очков после 30 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

