Расписание матчей ВХЛ на 25 ноября 2025 года

Сегодня, 25 ноября, пройдут два матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 25 ноября 2025 года (время московское):

16:00. «Омские Крылья» – «Ижсталь»;

17:30. «Кристалл» – «Югра».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 45 очков в 28 матчах. Второе место занимает «Югра» с 42 очками после 26 встреч. Тройку замыкают «Омские Крылья» (40 очков в 26 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.