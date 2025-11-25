Скидки
Расписание матчей МХЛ на 25 ноября 2025 года

Сегодня, 25 ноября, пройдут 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 25 ноября 2025 года (время московское):

14:30. «Красноярские Рыси» – «Толпар»;
16:30. «Авто» – «Белые Медведи»;
17:30. «Тюменский Легион» – «Мамонты Югры»;
18:30. «Чайка» – «Омские Ястребы»;
18:30. «Ирбис» – «Кузнецкие Медведи»;
18:30. МХК «Динамо» СПб – «Динамо-Шинник»;
19:00. МХК «Атлант» – «Сахалинские Акулы»;
19:00. ХК «Капитан» – «Тайфун»;
19:00. «АКМ-Юниор» – «Амурские Тигры»;
19:00. МХК «Динамо» М – Академия Михайлова.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 45 очками после 25 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 41 очко после 27 матчей.

