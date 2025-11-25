Скидки
Хоккей

Спартак — Ак Барс: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Комментарии

Сегодня, 25 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится матч между местным «Спартаком» и казанским «Локомотивом». Игра на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Матч «Спартак» — «Ак Барс» 25 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это будет первая игра команд из двух запланированных в текущем сезоне. «Спартак» расположился на седьмом месте в таблице Запада КХЛ, имея в активе 31 очко. «Ак Барс» с 40 очками занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции.

