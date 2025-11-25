«Спартак» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 25 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится матч между местным «Спартаком» и казанским «Локомотивом». Игра на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая игра команд из двух запланированных в текущем сезоне. «Спартак» расположился на седьмом месте в таблице Запада КХЛ, имея в активе 31 очко. «Ак Барс» с 40 очками занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции.