Форвард «Тампы»: Василевский — лучший вратарь в мире, он придаёт огромную уверенность

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель высоко оценил игру российского голкипера «молний» Андрея Василевского.

«Он лучший вратарь в мире, иначе не скажешь. Люди могут болтать о Васи всё, что им вздумается, но, когда он в воротах, у тебя всегда есть шанс на победу. Это касается и плей-офф, и финала Кубка Стэнли, и регулярного сезона. Он придаёт команде огромную уверенность, и я не устану повторять, что он лучший вратарь в мире, пока я или он не покинут НХЛ. Потому что заходишь в раздевалку, видишь его обведённое имя в составе, и ощущаешь прилив уверенности», — приводит слова Хагеля журналист Бенджамин Пирс на своей странице в социальной сети Х.