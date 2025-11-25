Скидки
Василевский признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Комментарии

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан третьей звездой игрового дня в НХЛ. Во встрече с «Филадельфией Флайерз» (3:0) вратарь отразил все 20 бросков по своим воротам и оформил «сухарь».

Второй звездой игрового дня признан защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джейкоб Чикран, который в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1) записал на свой счёт две шайбы.

Первой звездой игрового дня признан нападающий «Юты Мамонт» Логан Кули с покером и результативной передачей во встрече с «Вегас Голден Найтс» (5:1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

