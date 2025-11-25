Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25» и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал о профессиональных целях на ближайший год.

«На ближайший год абсолютно точно это развитие детской-юношеской хоккейной школы «Красная машина», масштабирование этого опыта, строительство инфраструктуры, в рамках концессии ГЧП, катков. Инфраструктура — это самое важное в хоккее, в любом виде спорта. Это работа со сборной России, победы, работа с юниорскими сборными России, развитие бренда, общение с разными партнёрами, коллаборация и выбор лучших партнёров, потому что мы хотим делать только лучшее.

Мы не распыляемся, мы лучше подождём год-два. Если мы делаем, мы хотим делать лучшее. Поэтому в ближайший год мы хотим поставить себе цели добиться максимальных успехов и, конечно, будем делать всё возможное, чтобы провести эти международные турниры и вернуть нашу сборную. Мы работаем над этим по всем направлениям, параллельно проводим турниры, параллельно общаемся на высоком политическом уровне, чтобы наша сборная России сыграла на чемпионате мира, на Олимпиаде. И это задача на следующий год. Но не затягиваем, начинаем работать уже прямо сейчас», — цитирует Ротенберга Факультет управления и политики МГИМО.