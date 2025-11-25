«Мы знаем тренеров, которые так любят делать». Третьяк об излишних заменах вратарей в игре

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что клубы КХЛ излишне доверяют иностранным вратарям, и считает, что излишние замены голкиперов влияют на их психологическое состояние.

«В КХЛ немного другой хоккей, в отличие от Северной Америки. Поэтому канадцы и американцы не все могут показывать тот результат, который показывали там. И у нас почему-то считается, что если вратарь оттуда, то он лучше нашего. Я так не считаю, учитывая, что в Америке играют около 10 наших вратарей. И это доказывает, что наш класс выше. Но почему-то наши клубы приглашают иностранных вратарей, хотя надо доверять нашим.

Даже если он несколько голов пропустил, то шайба шайбе рознь. Если видно, что вратарь хоть и не пропустил, но неуверенно играет, его можно менять. А у нас меняют вратаря после трёх пропущенных голов, говоря, что хотят оживить игру. Это очень неправильно, большая ошибка молодых тренеров. Так нельзя делать, потому что это психологический удар по вратарю, он перестаёт верить в свои силы.

Бывает, что вратарь пропускает три шайбы и не мог тут ничего сделать. Такое бывает, и их надо беречь. Да, когда он пять голов пропустил, а через день уже играть, то ему можно дать отдохнуть. А когда он пропускает две-три независимо от того, как они зашли, — это ошибка. Мы знаем тренеров, которые так любят делать», — цитирует Третьяка ТАСС.