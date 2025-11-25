«Не совсем современный». Губернатор Новосибирской области — о стиле Буцаева в «Сибири»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил игру «Сибири» в нынешнем сезоне и признал ошибочным назначение Вячеслава Буцаева на пост главного тренера команды.

«Шанс выйти в плей-офф ещё есть. Конечно, выводы сделаны. И в отношении тренера. Очевидно, были допущены ошибки при подборе состава игроков. Наверное, с Буцаевым мы ошиблись, с его стилем руководства командой. Он, наверное, не совсем современный. И наши игроки не восприняли те методы, которые предъявлялись. Будут обмены, замены и приход новых игроков. Надеюсь, команда переживёт кризис и вернётся к той игре, которую мы наблюдали в конце прошлого сезона. Будем держать кулаки, желать им спортивного здоровья», — приводит слова Травникова НГС.