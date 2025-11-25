Форвард «Шанхая» Лабанк: мне кажется, когда ты в России, стоит попробовать водку

Американский нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк рассказал о любимых блюдах русской кухни.

– Пробовали ли что-то из русской кухни?

– Да, я ел пельмени, борщ. Ещё несколько блюд, названия которых я забыл, но они были вкусными. Русская кухня действительно хороша. Мне она очень нравится, и еда здесь отличная.

– А какие-то традиционные напитки?

– Да, я выпил рюмку водки. Знаете, мне кажется, когда ты в России, это стоит попробовать. Есть ещё клубничный чай, который я пью в одном из ресторанов Петербурга, и он просто невероятный. Это один из моих любимых напитков здесь, — приводит слова Лабанка «Спорт день за днём».