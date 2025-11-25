Скидки
Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Алистров ответил на вопрос, чем может быть опасен «Спартак»

Нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров поделился ожиданиями от гостевой встречи с московским «Спартаком».

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Чем может быть опасен соперник?
– Команда показывает атакующий хоккей на хороших скоростях, имеет молодых игроков в составе. Нам же следует выполнять тренерское задание на игру, навязывать свой хоккей – тогда победим. Все ребята заряжены и хотят продлить победную серию.

– За счёт чего удалось переломить ход прошлой игры [с «Шанхайскими Драконами»] в этой выездной серии?
– Проявили характер, бились до конца. Команда понимала, что мы должны забирать здесь очки, хоть и счёт изначально был не в нашу пользу, — цитирует Алистрова пресс-служба «Ак Барса».

Матч «Спартак» — «Ак Барс» 25 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Новости. Хоккей
