Нападающий «Ак Барса» Алистров ответил на вопрос, чем может быть опасен «Спартак»

Нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров поделился ожиданиями от гостевой встречи с московским «Спартаком».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

— Чем может быть опасен соперник?

– Команда показывает атакующий хоккей на хороших скоростях, имеет молодых игроков в составе. Нам же следует выполнять тренерское задание на игру, навязывать свой хоккей – тогда победим. Все ребята заряжены и хотят продлить победную серию.

– За счёт чего удалось переломить ход прошлой игры [с «Шанхайскими Драконами»] в этой выездной серии?

– Проявили характер, бились до конца. Команда понимала, что мы должны забирать здесь очки, хоть и счёт изначально был не в нашу пользу, — цитирует Алистрова пресс-служба «Ак Барса».