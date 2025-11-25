Нападающий «Ак Барса» Алистров ответил на вопрос, чем может быть опасен «Спартак»

Нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров поделился ожиданиями от гостевой встречи с московским «Спартаком».
— Чем может быть опасен соперник?
– Команда показывает атакующий хоккей на хороших скоростях, имеет молодых игроков в составе. Нам же следует выполнять тренерское задание на игру, навязывать свой хоккей – тогда победим. Все ребята заряжены и хотят продлить победную серию.
– За счёт чего удалось переломить ход прошлой игры [с «Шанхайскими Драконами»] в этой выездной серии?
– Проявили характер, бились до конца. Команда понимала, что мы должны забирать здесь очки, хоть и счёт изначально был не в нашу пользу, — цитирует Алистрова пресс-служба «Ак Барса».