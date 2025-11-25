Скидки
Стартовало голосование болельщиков по выбору игроков на Матч звёзд КХЛ

На сайте звёздной недели стартовало голосование болельщиков по выбору игроков в команды на ближайший Матч звёзд КХЛ — 2026 в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Болельщики получают возможность выбора одного вратаря, одного защитника и двух нападающих в каждую из четырёх команд. В команду KHL Ural Stars могут быть выбраны только игроки четырёх команд — «Автомобилиста», «Металлурга», «Салавата Юлаева» и «Трактора»; KHL U23 Stars – оставшиеся игроки до 23 лет, то есть рождённые с 1 января 2003 года; KHL World Stars – легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки, за исключением Виталия Пинчука, который стал первым участником по итогам голосования за героев Fonbet Overtime, KHL RUS Stars – лучшие российские хоккеисты 18 клубов КХЛ.

Голосование болельщиков продлится до 3 декабря 12:00 мск – далее свой выбор сделают представители СМИ и лига, после чего составы команд на Матч звёзд КХЛ — 2026 будут сформированы. Два игрока пополнят команду KHL U23 Stars по итогам Кубка Вызова МХЛ.

