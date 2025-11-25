Скидки
Ковалёв после увольнения из «Спартака» раскрыл, что ему сказал Жамнов

Ковалёв после увольнения из «Спартака» раскрыл, что ему сказал Жамнов
Бывший тренер «Спартака» Алексей Ковалёв после увольнения из команды рассказал о разговоре с главным тренером красно-белых Алексеем Жамновым.

— Что вам после увольнения сказал Жамнов?
— Мы с Лёхой знакомы очень долгое время. Ещё детьми вместе выступали в московском «Динамо», вместе выигрывали Олимпиаду в 1992 году. Я понимаю его, он понимает меня. У нас сходство во многом. Это самое лучшее время, которое у меня было, когда я работал с тренером, который понимал меня абсолютно.

Лёха — замечательный тренер, с ним легко работать. Поэтому мы вместе с ним смогли вывести команду на такой уровень, который не был у «Спартака» до нашего прихода. А что мог сказать Жамнов? Только то, что это было не его решение: «Я тут ничего не могу поделать», — цитирует Ковалёва «Матч ТВ».

