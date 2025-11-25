Ковалёв после увольнения из «Спартака» раскрыл, что ему сказал Жамнов

Бывший тренер «Спартака» Алексей Ковалёв после увольнения из команды рассказал о разговоре с главным тренером красно-белых Алексеем Жамновым.

— Что вам после увольнения сказал Жамнов?

— Мы с Лёхой знакомы очень долгое время. Ещё детьми вместе выступали в московском «Динамо», вместе выигрывали Олимпиаду в 1992 году. Я понимаю его, он понимает меня. У нас сходство во многом. Это самое лучшее время, которое у меня было, когда я работал с тренером, который понимал меня абсолютно.

Лёха — замечательный тренер, с ним легко работать. Поэтому мы вместе с ним смогли вывести команду на такой уровень, который не был у «Спартака» до нашего прихода. А что мог сказать Жамнов? Только то, что это было не его решение: «Я тут ничего не могу поделать», — цитирует Ковалёва «Матч ТВ».