«Использовали в роли громоотвода, а потом выкинули». А. Коваленко — о Буцаеве в «Сибири»

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал работу Вячеслава Буцаева в «Сибири».

«Не понял «Сибирь». Команда валилась – и в этот трудный момент позвала Вячеслава Буцаева, жёсткого и независимого тренера, профессионала. Буцаев прекрасно понимал, что рискует, но принял этот вызов. Был уверен, что он получит в «Сибири» карт-бланш, но его, к сожалению, использовали в роли громоотвода, а потом выкинули.

Буцаеву в «Сибири» не дали никакого усиления и просто бросили. При этом как только Вячеслава убрали — тут же пошли трансферы на усиление. Профессионалов надо ценить, а не вытирать о них ноги», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.