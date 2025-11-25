Скидки
«Использовали в роли громоотвода, а потом выкинули». А. Коваленко — о Буцаеве в «Сибири»

«Использовали в роли громоотвода, а потом выкинули». А. Коваленко — о Буцаеве в «Сибири»
Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал работу Вячеслава Буцаева в «Сибири».

«Не понял «Сибирь». Команда валилась – и в этот трудный момент позвала Вячеслава Буцаева, жёсткого и независимого тренера, профессионала. Буцаев прекрасно понимал, что рискует, но принял этот вызов. Был уверен, что он получит в «Сибири» карт-бланш, но его, к сожалению, использовали в роли громоотвода, а потом выкинули.

Буцаеву в «Сибири» не дали никакого усиления и просто бросили. При этом как только Вячеслава убрали — тут же пошли трансферы на усиление. Профессионалов надо ценить, а не вытирать о них ноги», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

