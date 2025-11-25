Скидки
Кто не попадёт в плей-офф от Западной конференции КХЛ?

В Континентальной хоккейной лиге сыграно чуть менее половины сезона. В турнирной таблице Западной конференции продолжается борьба команд за место в восьмёрке, дающей право на участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

В данный момент в разной степени борьбу за восьмое место продолжают ЦСКА, СКА, «Спартак», «Шанхайские Драконы», «Динамо» Москва. В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто не попадёт в плей-офф от Западной конференции КХЛ?» Отметим, что в данном опросе не учитывались два аутсайдера Запада на данный момент — «Лада» и «Сочи».

Напомним, в сезоне-2025/2026 каждая команда КХЛ проведёт 68 матчей в регулярном чемпионате.

