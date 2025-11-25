Скидки
Нападающий ЦСКА Гарднер высказался о поражении от СКА

Нападающий московского ЦСКА Ретт Гарднер высказался о поражении от СКА (1:4) в Москве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв) – 25:40 (5x5)     0:2 Гримальди (Савиков, Бландизи) – 34:46 (5x5)     1:2 Гурьянов (Спронг, Рой) – 54:13 (5x5)     1:3 Хайруллин (Мёрфи, Воробьёв) – 56:15 (5x5)     1:4 Лайпсик (Бландизи, Гримальди) – 58:30 (en)    

«Это точно не тот результат, которого мы хотели. СКА воспользовался тем, что мы не смогли выполнить свой план. Почему регулярно проигрываем третий период? У ЦСКА нет проблем с физическим состоянием, просто не получается играть должным образом на каждой смене. Хорошо бы прибавлять с каждой сменой, но это чисто наша вина. Удивил ли СКА при игре в меньшинстве? Нет, у нас были шансы. У ЦСКА всё равно хорошее большинство», — приводит слова Гарднера Metaratings.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 30 матчей, в которых набрал 29 очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

