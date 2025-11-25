Нападающий ЦСКА Гарднер высказался о поражении от СКА

Нападающий московского ЦСКА Ретт Гарднер высказался о поражении от СКА (1:4) в Москве.

«Это точно не тот результат, которого мы хотели. СКА воспользовался тем, что мы не смогли выполнить свой план. Почему регулярно проигрываем третий период? У ЦСКА нет проблем с физическим состоянием, просто не получается играть должным образом на каждой смене. Хорошо бы прибавлять с каждой сменой, но это чисто наша вина. Удивил ли СКА при игре в меньшинстве? Нет, у нас были шансы. У ЦСКА всё равно хорошее большинство», — приводит слова Гарднера Metaratings.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 30 матчей, в которых набрал 29 очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.