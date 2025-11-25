Окулов рассказал о самом сложном моменте после обмена в «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов рассказал о непростых моментах во время его переезда из Москвы в Омск. Ранее форвард выступал за ЦСКА.

«Когда я узнал об обмене, у меня были вопросы: Куда? Чего? Зачем? Конечно, это стресс. Как бы ты ни хотел, это стресс. Потому что у тебя семья, у тебя дети – это переезд. Девочки в другой сад должны пойти, всё по новой. Мы только обустроились, квартира появилась, переехали. Было тяжело. Самое сложное было для жены всё это принять, потому что она понимает, что на ней дети. Первую неделю я вообще был один в Омске. Потом потихоньку-потихоньку уже начали заниматься переездом. Первый месяц был самым сложным. Его нужно перетерпеть и перебороть, чтобы влиться в новый коллектив и новый город. Я думаю, это сложный процесс для любого игрока», — цитирует Окулова «Советский спорт».