СКА и ЦСКА сыграли между собой 300-й матч в чемпионатах страны
Вчера, 24 ноября, в Москве завершился матч, в котором ЦСКА принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали гости со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв) – 25:40 (5x5) 0:2 Гримальди (Савиков, Бландизи) – 34:46 (5x5) 1:2 Гурьянов (Спронг, Рой) – 54:13 (5x5) 1:3 Хайруллин (Мёрфи, Воробьёв) – 56:15 (5x5) 1:4 Лайпсик (Бландизи, Гримальди) – 58:30 (en)
Как сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга, СКА и ЦСКА сыграли между собой 300-й матч в чемпионатах страны. Статистическое преимущество на стороне ЦСКА: 199 побед при восьми ничьих и 93 поражениях, разница шайб также в пользу москвичей 1278 – 719. Впервые команды встретились 6 января 1947 года, тогда ЦДКА принимал ленинградский Дом офицеров, матч завершился вничью – 1:1, причём хозяева льда сравняли счёт лишь за 150 секунд до сирены.
