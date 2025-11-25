СКА и ЦСКА сыграли между собой 300-й матч в чемпионатах страны

Вчера, 24 ноября, в Москве завершился матч, в котором ЦСКА принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

Как сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга, СКА и ЦСКА сыграли между собой 300-й матч в чемпионатах страны. Статистическое преимущество на стороне ЦСКА: 199 побед при восьми ничьих и 93 поражениях, разница шайб также в пользу москвичей 1278 – 719. Впервые команды встретились 6 января 1947 года, тогда ЦДКА принимал ленинградский Дом офицеров, матч завершился вничью – 1:1, причём хозяева льда сравняли счёт лишь за 150 секунд до сирены.