«Непристойно так выступать». Михайлов — об игре ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ
Поделиться
Почётный президент ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал поражение столичного клуба от СКА (1:4) в Москве.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв) – 25:40 (5x5) 0:2 Гримальди (Савиков, Бландизи) – 34:46 (5x5) 1:2 Гурьянов (Спронг, Рой) – 54:13 (5x5) 1:3 Хайруллин (Мёрфи, Воробьёв) – 56:15 (5x5) 1:4 Лайпсик (Бландизи, Гримальди) – 58:30 (en)
«СКА попросту играл лучше ЦСКА — вот и всё. Нападающие действовали острее, хорошо комбинировали, команда владела инициативой. Заслуженная победа СКА. Никитин сказал, что у ЦСКА нет команды? Создание коллектива — искусство тренера как раз. Уверен, тренерский штаб сделает своё дело. Да, ситуация сложная, и не только у ЦСКА, но так же у «Спартака», «Динамо», СКА. Непристойно так выступать, но это уже тренеры должны отвечать», — приводит слова Михайлова «Советский спорт».
ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 30 матчей, в которых набрал 29 очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 ноября 2025
-
15:22
-
15:05
-
14:47
-
14:31
-
14:10
-
13:48
-
13:30
-
13:15
-
13:02
-
12:44
-
12:25
-
12:07
-
11:45
-
11:27
-
11:11
-
10:49
-
10:32
-
10:16
-
10:03
-
09:42
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:58
-
08:50
-
08:36
-
08:30
-
08:21
-
08:03
-
07:49
-
07:28
-
07:11
-
06:42
-
06:17