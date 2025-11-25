Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Непристойно так выступать». Михайлов — об игре ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ

«Непристойно так выступать». Михайлов — об игре ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Почётный президент ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал поражение столичного клуба от СКА (1:4) в Москве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв) – 25:40 (5x5)     0:2 Гримальди (Савиков, Бландизи) – 34:46 (5x5)     1:2 Гурьянов (Спронг, Рой) – 54:13 (5x5)     1:3 Хайруллин (Мёрфи, Воробьёв) – 56:15 (5x5)     1:4 Лайпсик (Бландизи, Гримальди) – 58:30 (en)    

«СКА попросту играл лучше ЦСКА — вот и всё. Нападающие действовали острее, хорошо комбинировали, команда владела инициативой. Заслуженная победа СКА. Никитин сказал, что у ЦСКА нет команды? Создание коллектива — искусство тренера как раз. Уверен, тренерский штаб сделает своё дело. Да, ситуация сложная, и не только у ЦСКА, но так же у «Спартака», «Динамо», СКА. Непристойно так выступать, но это уже тренеры должны отвечать», — приводит слова Михайлова «Советский спорт».

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 30 матчей, в которых набрал 29 очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
В КХЛ — тренерское безумие, а в ЦСКА удивительно спокойны. Хотя игра армейцев — катастрофа
В КХЛ — тренерское безумие, а в ЦСКА удивительно спокойны. Хотя игра армейцев — катастрофа
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android