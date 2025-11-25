«Непристойно так выступать». Михайлов — об игре ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ

Почётный президент ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал поражение столичного клуба от СКА (1:4) в Москве.

«СКА попросту играл лучше ЦСКА — вот и всё. Нападающие действовали острее, хорошо комбинировали, команда владела инициативой. Заслуженная победа СКА. Никитин сказал, что у ЦСКА нет команды? Создание коллектива — искусство тренера как раз. Уверен, тренерский штаб сделает своё дело. Да, ситуация сложная, и не только у ЦСКА, но так же у «Спартака», «Динамо», СКА. Непристойно так выступать, но это уже тренеры должны отвечать», — приводит слова Михайлова «Советский спорт».

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 30 матчей, в которых набрал 29 очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.